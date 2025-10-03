İzmir'de Denize Dökülen Atıklar İçin Temizlik Çalışması Başlatıldı

DENİZE DÖKÜLEN ATIKLAR TOPLANIYOR

İzmir'de sağanakla birlikte Manda Çayı'ndan denize dökülen atıklar için temizlik çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem karadan kepçe ile hem de amfibik araçlarla atıkları toplamaya başladı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,