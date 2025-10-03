Haberler

İzmir'de Denize Dökülen Atıklar İçin Temizlik Çalışması Başlatıldı

Sağanak sonrası Manda Çayı'ndan denize dökülen atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karadan ve amfibik araçlarla toplanıyor.

DENİZE DÖKÜLEN ATIKLAR TOPLANIYOR

İzmir'de sağanakla birlikte Manda Çayı'ndan denize dökülen atıklar için temizlik çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem karadan kepçe ile hem de amfibik araçlarla atıkları toplamaya başladı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
