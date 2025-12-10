Haberler

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde, Pasaport İskelesi yakınlarında denizde bulunan hareketsiz erkek cesedinin 27 yaşındaki Mertcan Sarı'ya ait olduğu belirlendi. Olay sonrası sağlık ve deniz polisi bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Pasaport İskelesi yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve deniz polisi yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılan cesedin Mertcan Sarı'ya (27) ait olduğu belirlendi.

Sarı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
