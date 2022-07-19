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İzmir'de, denizde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de, denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Pasaport İskelesi açıklarında dün saat 10.30 sıralarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hareketsiz yatan kişiyi karaya çıkartı. Sağlık ekinin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

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