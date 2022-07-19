İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı. İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkarıldı. Konak Pier-Pasaport İskelesi arasında denizde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 25 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için parmak izi çalışması yaptı. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA / Hüseyin Bağış - Güncel İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.