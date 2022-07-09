İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Pasaport İskelesi yakınlarında denizdeki hareketsiz kişiyi fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Deniz polisince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cesedin 21 yaşındaki Serkan Metin Kılıkçı'ya ait olduğu tespit edildi. Kılıkçı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA / Halil Şahin - Güncel İzmir Güncel Haberler

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