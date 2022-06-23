İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'in Konak ilçesinde denizden çıkarılan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Konak İskelesi yakınlarında denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.
Deniz Polisi ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan, 50 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA / Şafak Yel - Güncel