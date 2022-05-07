İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.
ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu.
Pınarcık bölgesi Karadut mevkisinde denize giren bir vatandaş, denizde hareketsiz kişiyi görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sudaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sahil Güvenlik dalış timleri tarafından denizden çıkarılan cesedin, 62 yaşındaki M.A.E'ye ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Aliağa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Şafak Yel - Güncel