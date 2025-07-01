İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, İzmir Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atalan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin deniz ticaretinde rekabet gücünü sürdürdüğüne dikkati çeken Atalan, şunları kaydetti:

"2024 yılı sonu itibarıyla Türk sahipli deniz ticaret filomuz, tonaj bakımından dünyada 11. sıralamaya yükselmiştir. Dört limanımız, dünyanın en yoğun ilk 100 konteyner limanı arasına girmeyi başarmıştır. 2024 yılında limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 22,5 artışla 2 milyona yaklaşmıştır. İnsan kaynağı alanında da önemli bir potansiyele sahibiz. 8 bin 300'ü kadın olmak üzere toplam 141 bini aşkın aktif gemi insanımız, uluslararası alanda güçlü bir insan kaynağı oluşturmaktadır."

Konuşmanın sonunda, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu Tuna Tunca ve milli yüzücü Aysu Türkoğlu'na plaket verildi.

Kortej yürüyüşünün ardından İzmir Körfezi'nde yelken gösterisi yapıldı.

İzmir Liman Başkanlığı önünde devam eden etkinliklerde ise protokol üyeleri, geleneksel halat çekme yarışmasına katıldı, "Atatürk ve Deniz Temalı Resim Sergisi" ile "Gemi Maket Sergisi"ni gezdi.

Ardından katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce restorasyonunu yaptığı Bergama Vapuruyla denize açıldı.

Deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.