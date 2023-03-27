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İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

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İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İZMİR - İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri 19.00 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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