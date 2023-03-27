İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İZMİR - İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri 19.00 itibariyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.