İZMİR'DE DENİZ TAŞTI, DENİZ SULARI KALDIRIMLA BİRLEŞTİ  (2)

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ALSANCAK'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜİzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü.

ALSANCAK'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alsancak Fırtına İzmir Doğal Afet Hava Durumu Trafik Güncel Haberler

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