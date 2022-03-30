İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2) - Haberler

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İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2)

İSKELE KULLANIMA AÇILDIİzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde geçici olarak kapatılan Pasaport İskelesi, yeniden kullanıma açıldı.

İZMİR (DHA) - İSKELE KULLANIMA AÇILDI

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde geçici olarak kapatılan Pasaport İskelesi, yeniden kullanıma açıldı. İZDENİZ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15: 30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Pasaport, İzmir, Güncel, Haberler

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