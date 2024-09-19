Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Deniz Kızı Dalış Eğitimi Kadınlardan İlgi Görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’in Karaburun ilçesinde verilen deniz kızı dalış eğitimi, kadın ve kız çocukları arasında büyük ilgi görüyor. Eğitmenler, su altı dünyasını keşfetmek isteyenlere çeşitli dalış teknikleri öğretiyor ve katılımcılara 'mermaid' sertifikası veriyor.

Türkiye'nin önemli dalış merkezlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde verilen deniz kızı dalış eğitimi, kadın ve kız çocuklarından talep görüyor.

İlçedeki bir dalışı eğitimi merkezi, su altı meraklılarının dalışa ilgisini artırmak amacıyla "mermaid" olarak adlandırılan deniz kızı dalış eğitimi veriyor.

"Deniz kızı" kostümüyle 6 yaş üstü kişilere verilen mono paletli dalış kursu, çevrim içi ve yüz yüze yapılan teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitimle devam ediyor.

Kurs programı 3 ve 5 dalış olarak değişebildiği gibi deneme amaçlı tek dalışı da içeriyor. Kursu tamamlayanlara "mermaid" sertifikası veriliyor.

"Deniz kızı olma" hayalini gerçekleştirmek için eğitim almaya karar veren kadın ve kız çocukları, parlak renkli kostüm ve rengarenk paletlerle balıkların arasında yüzüp su altının güzelliklerini keşfediyor.

"Küçük kız çocukları için bu kurs çok eğlenceli oluyor"

Dalış eğitmeni Arzu Arslan, AA muhabirine, yüzme bilen herkesin dalış eğitimi alabileceğini söyledi.

Eğitime ilk başta serbest dalış tekniklerini göstererek başladıklarını belirten Arslan, "Özellikle de küçük kız çocukları için bu kurs çok eğlenceli oluyor. Bunun sayesinde kendilerini bir masal kahramanı gibi hissediyorlar. Büyükler için de su altında görsel bir şölene dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Mermaidin mono paletle yapılan serbest dalış tekniği olduğunu dile getiren Arslan, deniz kızı kuyruğunun da görsel olarak işi daha eğlenceli hale getirdiğini belirtti.

Arslan, deneme dalışının 1 saatlik bir program olduğunu ifade ederek, "Su üzerinde brifing ve dalıştan oluşuyor. Bunun dışında mermaid, ocean mermaid ve model mermaid gibi programlarımız var. Türkiye'de çok yaygın olmasa da yurt dışında reklamcılık ve film sektöründe, büyük akvaryumlarda yapılan şovlarda mermaid sertifikalı serbest dalgıçlar kolaylıkla iş bulabiliyor. Türkiye'de bu tür aktivitelerin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Arslan, 3 yıl önce başlattıkları eğitimde bugüne kadar yaklaşık 350 kadın ve çocuğun eğitim aldığını sözlerine ekledi.

"2 haftalık deniz kızıyım"

Kursiyerlerden Nida Zengin İzmir'in Foça ilçesinde yaşadığını, "deniz kızı" olma hayaliyle kursa katıldığını kaydetti.

Deniz kızı eğitiminin çok yaygın olmadığını belirten Zengin, "Daha 2 haftalık deniz kızıyım. Birinci seviye deniz kızıyım. Daha sonraki seviyelere de ilerlemek için çalışacağım." dedi.

Zengin, tüplü dalış da yaptığını dile getirerek, "Her kızın hayali kendini o deniz kızı kostümünde görmektir. Gerçekten insana farklı hissettiriyor. Suyun altında daha farklı bir atmosferde, bir dünyada hissediyorsun. O yüzden böyle hevesi olan herkese öneririm. Devam etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan 9 yaşındaki Asya Arslan da 2 yaşından itibaren yüzme ve dalış eğitimleri aldığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Arslan, mermaid eğitiminin kendisini çok eğlendirdiğini belirterek, "Su altında çok farklı bir yaşam var ve o yaşamı görmek beni mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Karaburun Etkinlik Güncel izmir Yaşam Spor

Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 Valiler kararnamesinde dikkat çeken ayrıntı! Soylu'ya yakın isimler merkeze çekildi

Soylu'ya yakın isimler kızağa çekildi

 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
'Omuz attın' cinayetinde yeni gelişme! Tahliye eden hakimler ve duruşma savcısı açığa alındı

Vicdanları yaralayan kararın altına imza atan kim varsa açığa alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 19 Eylül maç takvimi! Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! TRT 1 (Monaco-Barcelona) maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Barcelona maçı şifresiz mi? Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kaç yaşında ve nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });