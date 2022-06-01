İzmir'de demir yolu hattındaki korkulukları çalan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'de demir yolu hattındaki korkulukları çalan 3 kişi tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de demir yolu hattındaki korkulukları çalan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde demir yolu hattındaki korkulukları çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde demir yolu hattındaki korkulukları çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatundere Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait tren hattındaki 28 korkuluk demirinin çalındığı bilgisi üzerine, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayda kullanılan araç plakası ile şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Mermerli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla şüpheli H.B, H.A. ve F.K. gözaltına alındı, çalınan malzemeler söz konusu araçta ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Türkiye Cumhuriyeti Menemen İzmir Güncel Haberler

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