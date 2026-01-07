Haberler

Dekoratif kemerin altında kalan çiftin öldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunda devrilen dekoratif kemerin altında kalan doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ve sanıklar yargılanmaya başladı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde Doktor Mehmet Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'nın (35) düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalıp, hayatını kaybettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, 25 Mayıs 2025'te saat 13.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı, olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Baltacı, kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

SANIKLAR YARGILANMAYA BAŞLADI

Soruşturmada, düğün salonu işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56), olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanıklar, Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay gününe ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin çocukları ile birlikte düğün salonuna gelişi, kahvaltı organizasyonunda vakit geçirmeleri ve rüzgarın şiddetini artırmasının ardından diğer ailelerle birlikte çıkışa yönelmeleri yer aldı. Görüntülerde; Baltacı çiftinin birçok ailenin geçtiği dekoratif kemerin altından geçerken kemerin rüzgarın etkisiyle devrildiği anlar, farklı açılardaki kameralar tarafından kaydedildi.

