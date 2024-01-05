Üye Girişi
Haberler

İzmir'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İZMİR'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2023'te sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 şüpheli için harekete geçildi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir PKK Güvenlik İzmir Terör Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title