İzmir'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

İZMİR'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2023'te sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 şüpheli için harekete geçildi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.