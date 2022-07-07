İzmir'de DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet göstererek PKK'nın Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan DEAŞ ile iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel Jandarma İzmir Güncel Haberler

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