İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye yönelik soruşturma başlattı. Polis ekipleri, Karabağlar ve Bornova ilçelerindeki operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu 3 kişiye yönelik soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, Karabağlar ve Bornova ilçelerindeki operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.