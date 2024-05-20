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İzmir'de DEAŞ Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Menemen ilçesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda silah, örgütsel yayın ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Menemen ilçesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Yapılan aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Menemen İzmir Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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