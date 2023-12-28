Üye Girişi
Haberler

İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Suriyeli Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'de yapılan operasyonda DEAŞ'a yönelik faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 4 Suriyeli hakkında güvenlik tahdit kodu bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda dijital materyallere el konuldu ve sınır dışı edilmek üzere 23 kişi Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yapılan çalışma kapsamında, 5 Suriyelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca 4 Suriyelinin de DEAŞ'la bağlantılı olabileceği gerekçesiyle haklarında "güvenlik tahdit kodu" bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kemalpaşa, Tire ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler ile aynı evlerde bulunan 15'i çocuk 23 kişi de sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen İzmir Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title