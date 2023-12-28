İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Suriyeli Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de yapılan operasyonda DEAŞ'a yönelik faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 4 Suriyeli hakkında güvenlik tahdit kodu bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda dijital materyallere el konuldu ve sınır dışı edilmek üzere 23 kişi Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yapılan çalışma kapsamında, 5 Suriyelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Ayrıca 4 Suriyelinin de DEAŞ'la bağlantılı olabileceği gerekçesiyle haklarında "güvenlik tahdit kodu" bulunduğu tespit edildi.
Şüpheliler Kemalpaşa, Tire ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Şüpheliler ile aynı evlerde bulunan 15'i çocuk 23 kişi de sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.