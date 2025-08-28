İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 7 Suriye uyruklu ve 3 Türk vatandaşı bulunuyor.

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 7'si Suriye uyruklu, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere bugün erken saatlerde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

