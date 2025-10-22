İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'de jandarmanın DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 16 ilde saat 07.30'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.