İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında
İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.???????
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel