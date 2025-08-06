İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, şüphelinin evinde cep telefonuna da el koydu.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesindeki bir eve bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirtilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelinin evindeki aramasında cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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