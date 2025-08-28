İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve propaganda yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü adına geçmişte çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, örgüt adına faaliyetlerine devam ettiği ve propaganda yaptığı belirlenen 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.