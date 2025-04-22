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İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı
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İzmir'de gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda örgütten ele geçirilen 1 milyon 316 bin 110 lira ve çok sayıda dijital materyal bulundu.

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürüttü. Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve DEAŞ'a fon topladığı belirlenen 12'si Suriye, 3'ü Türk uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Belirlenen adreslere yapılan baskılarda 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 316 bin 110 lira, bir miktar altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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