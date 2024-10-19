İzmir'de Darp ve Gasp Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'de, bıçak çektikleri E.A. (30) adlı kadını darbedip, altın ve paralarını gasbettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 13 Ekim'de, Karabağlar ilçesi Selvili Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheliler D.C. (29), İ.C. (25) ve İ.A. (24), buluştukları E.A. adlı kadını bıçak çekip darbetti. E.A.'nın 200 avrosu ile 2 adet 26 gram ağırlığındaki künyesi ve 6 bin 700 TL'sini gasbeden şüpheliler, ardından olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin E.A. ile buluşma anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. E.A.'nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, belirledikleri 3 şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.