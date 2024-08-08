Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Darbedip Gasbeden 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi darbedip cep telefonu ve kredi kartlarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin gasbettikleri kredi kartlarıyla market alışverişi yaptığı belirlendi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde darbettikleri A.A.'nın cep telefonu ile kredi kartlarını gasbeden 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, A.A.'yı önce darbetti ardından telefonunu ve kredi kartlarını gasbedip, olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan A.A. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı noktadan aldığı yaklaşık 20 saatlik görüntülerde şüphelilerin A.K., M.S.S. ve E.Ç. olduğunu belirledi. Torbalı ilçesinde yaşadıkları ve bir evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin gasbettikleri kredi kartlarıyla yaklaşık 3 bin 500 TL'lik market alışverişi yaptığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Karşıyaka İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title