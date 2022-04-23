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İzmir'de darbedilen Türkmenistan uyruklu öldü

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de darbedilen Türkmenistan uyruklu öldü

İzmir'in Urla ilçesinde, darbedilen 39 yaşındaki Türkmenistan uyruklu hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, darbedilen 39 yaşındaki Türkmenistan uyruklu hayatını kaybetti.

Kalabak Cami önünde 21 Nisan'da hareketsiz bulunan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda darp izine rastlanan Türkmenistanlı Gaygysyz Hommanev, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Türkmenistan, İzmir, Nisan, Cami, Güncel, Haberler

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