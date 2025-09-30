İzmir'de Damat ve Kayınpeder Arasında Pala ve Sopalı Kavga

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kayınpeder ile damat, yaşanan tartışmanın ardından pala ve sopalarla kavga etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpederin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1656 Sokakta meydana geldi. Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, Caner D.'nin eşinin kardeşleri de dahil oldu. Çıkan arbede de Caner D. ile kayınpederi Remzi Rüştü A. başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kavgada kullanılan pala ve sopa polis ekiplerince ele geçirildi. Remzi Rüştü A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.