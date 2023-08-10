İzmir'de Damat Kayınpederini Teknede Öldürdü

İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı kayınpederini teknede tabancayla öldüren damat, gözaltına alındı. Küçük Deniz Limanı'nda kayınpederi M.A. (62) ile kıyıya bağlı tur teknesine gelen S.K. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine damat S.K, yanında getirdiği tabancayla kayınpederine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri M.A'nın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayın ardından teknede bekleyen S.K'yi gözaltına aldı. M.A'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.