İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

TORBALI, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 16 evde bulunan 16 kişiden 10 şüpheli gözaltına alındı. DAEŞ ile ilgilerinin bulunmadığı ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Gözaltındaki şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title