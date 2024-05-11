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Cumhuriyet Kadınları Derneği Gazze'deki annelere destek yürüyüşü düzenledi

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Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Anneler Günü öncesi Gazze'deki annelere destek yürüyüşü yaparak İsrail'i protesto etti. Kadınlar, pankartlar açarak sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Basın açıklamasında İsrail'in Filistin halkına soykırım uyguladığı belirtildi ve Filistin halkının haklı davasında yanlarında oldukları ifade edildi. Yürüyüşe siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, Anneler Günü öncesi Gazze'deki annelere destek yürüyüşü yaptı, İsrail'i protesto etti.

Karşıyaka Çarşısı sonundaki tren istasyonu önünde toplanan çok sayıda kadın, "Gazze'nin kahraman anneleri onuruna bu yıl Anneler Günü, vatanları için direnen Filistinli kadınlar günüdür" yazılı pankart açarak sloganlarla yürüyüş yaptı.

Çarşının Karşıyaka İskelesi girişinde grup adına Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Filistin halkına soykırım uyguladığını söyleyen Kadan, "Filistin halkına soykırım uygulayarak insanlığın karşı cephesinde olduklarını gösteren emperyalist ABD ve siyonist İsrail, insanlık cephesindeki anti-emperyalist devletlerin ve milletlerin çok yönlü kuşatmasıyla karşılaşmıştır. Emperyalist ABD ve katil İsrail'in kendi halkları bile 'Gazze'deki katliamı durdurun, İsrail'i durdurun' çığlıklarıyla ayağa kalkmıştır. Vicdanlar tutuşmuştur." diye konuştu.

Filistin halkının haklı davasında yanlarında olduklarını belirten Kadan, "Bizler yarım asır önce topraklarını işgal eden zengin devletleri Mustafa Kemal Paşa önderliğinde dize getirerek emperyalizme karşı tarihte ilk zaferi elde etmiş onurlu bir milletin kadınları olarak Filistin halkının Gazze'deki tarihi direnişine tüm yüreğimizle destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarının Anneler Günü olduğunu anımsatan Kadan, "Yarın, Anneler Günü'nü değil Filistinli şehitlerimiz anısına ve Gazze'nin kahraman anneleri onuruna 'Vatanları için direnen Filistinli kadınlar günü'nü kutlayacağız. Direnişiniz direnişimizdir." dedi.

Çarşıdaki esnaf ve vatandaşların alkışlarla destek verdiği yürüyüşe çeşitli siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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