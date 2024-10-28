Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları İzmir'de, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törende, 400 ilkokul öğrencisi 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazılı koreografi sergiledi.

İZMİR'de, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında, 400 ilkokul öğrencisi hazırladıkları koreografi ile Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenk sunma töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sırayla anıta çelenk bıraktı. Çelenk koyma töreninin ardından Hükümet Konağı önünde, halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Aliağa Cumhuriyet İlkokulu ve Balçova Asilnadir İlkokulu'ndan 400 öğrenci, Konak Meydanı'na 'Cumhuriyet 101 yaşında' yazdı.

Ardından geçen günlerde 7'den 70'e İzmirlilerin Konak Meydanı'na kurulan dokuma tezgahında el birliği ile dokuduğu 1 metre boyunda ve 1,5 metre genişliğindeki Türk bayrağı için 'Dokuma Türk Bayrağı Teslim Töreni' yapıldı. Bayrak tesliminin ardından öğrenciler ve protokol Hükümet Konağı önünde fotoğraf çektirdi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlikler Politika Güncel Kültür Yaşam İzmir

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
Gıda ürünlerinde gizli zam ve yalancı indirimlere 550 bin lira ceza

Gıda ürünlerinde bunu yapana 550 bin lira ceza!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli? Ballon d'or 2024 kim kazandı? Başakşehir Eyüpspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ballon d'or 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ekim günün maçları nereden izlenir? Bebeklere alkol verilen hastane hangi hastane adı ne, nerede? 29 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Oğlak, Başak burcu yorumu! 29 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ten Hag kovuldu mu? Manchester United yeni teknik direktörü kim olacak? 28 Ekim borsa kaçta kapanıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.