İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başlıyor

İzmir'de, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de başlayacak kutlama etkinlikleri kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda konserler, sergiler ve gösterilerden oluşan programlar gerçekleştirilecek.

28 Ekim Salı günü 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi sunulacak. Konak Atatürk Meydanı'nda elle dokunan Türk Bayrağı, Vali Süleyman Elban'a teslim edilecek.

29 Ekim Çarşamba günü Vali Elban'ın ev sahipliğinde tebrikat töreni ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni yapılacak. Yine aynı gün Konak Atatürk Meydanı'nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Yıl Konseri İzmirlilerle buluşacak. Saat 20: 00'de hükümet konağı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'ndan geçip Gündoğdu Meydanı güzergahında sonlanacak fener alayı düzenlenecek, Cumhuriyet Meydanı'nda da havai fişek gösterileri izlenebilecek.

Şarkıcı Haluk Levent de 29 Ekim akşamı konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Elban, Cumhuriyetin 102. yılını İzmirlilerin yoğun katılımıyla kutlayacaklarına inandığını belirtti.

Cumhuriyetin bırakılmış en kıymetli miras olduğunu aktaran Elban, "Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin adıdır. Bu aziz mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Bu anlamlı günde kamu kurumlarımızda bayrağımızı ve Atatürk posterlerimizi gururla asacağız. Tüm hemşehrilerimizden de aynı heyecanla evlerini, iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmalarını, Cumhuriyet coşkusuna ortak olmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.