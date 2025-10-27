Haberler

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlanacak

Güncelleme:
İzmir, Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 28 Ekim'de çelenk sunumuyla başlayacak kutlamalar, halk oyunları gösterileri, geçit töreni ve konserlerle zenginleştirilecek.

İzmir'de, Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, özenle planlanan ve zengin içerikli kutlama programı kent genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu en güçlü şekilde yaşatacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 28 Ekim'de çelenk sunulmasının ardından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi yapılacak.

Konak Atatürk Meydanı'nda elle dokunan Türk bayrağı, Vali Süleyman Elban'a teslim edilecek.

Vali Elban ev sahipliğinde 29 Ekim sabahı Valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama ve geçit töreni başlayacak.

Vali Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, halkın ve törene katılanların bayramını kutlayacak.

Program protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle devam edecek.

Kutlamalar kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu tarafından "Cumhuriyetin 102. Yılı" konseri düzenlenecek.

Fener alayı yürüyüşü, saat 20.00'de Hükümet Konağı önünden başlayarak Gündoğdu Meydanı'nda sonlanacak, Cumhuriyet Meydanında havai fişek gösterileri sunulacak.

Gündoğdu Meydanı'nda Haluk Levent konser verecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
