İzmir'de çöplük tartışması mahkemede

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle mahalle sakinleri tarafından açılan davada duruşma yapıldı. Mahalle sakinleri, çöplüğün kapatılmasını talep etti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle mahalle sakinlerince idare mahkemesinde açılan davada duruşma yapıldı.

İzmir 4. İdare Mahkemesindeki duruşmaya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, mahalle sakinleri ile belediye yetkilileri katıldı.

Muhtar Kazar, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

Belediye yetkililerinin savunmalarını mahkemeye sunmasının ardından duruşma tamamlandı.

Mahalle sakinleri basın açıklaması yaptı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan mahalle sakinleri, burada slogan atıp çöplüğün kapatılmasını talep etti.

Muhtar Kazar, burada gazetecilere, mahkemeye taleplerini ilettiklerini belirtti.

Hukukçuların ve çevrecilerin de devreye girmesini ve tepki göstermesini istediklerini kaydeden Kazar, "Biz mahkemeden bir an evvel çöplüğü kapatılmasını istiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.