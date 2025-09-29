Haberler

İzmir'de Çöp Transfer Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama merkezine gönderilmek üzere Kemalpaşa'da bekleyen çöplerin bulunduğu alanda, saat 00.00 civarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşadı. Yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Kemalpaşa Belediyesi de iş makineleri ile söndürme itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler saat 05.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, kent merkezi ve çevresinde kötü koku da oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
