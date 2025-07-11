İzmir'de Çöp Kamyonu Kazasında Yaralanan Hemşire Adayının Ailesi Umutla Bekliyor

İzmir'de, dördüncü olarak bitirdiği hemşirelik bölümünün mezuniyet törenini beklerken çöp kamyonunun çarpması sonucu yaralanan Gülüzar Tüzün'ün ailesi, hastanede yaşam mücadelesi veren kızlarından iyi bir haber bekliyor.

Orhan S'nin (43) kullandığı Buca Belediyesine ait çöp kamyonu, 2 Temmuz'da Kuruçeşme Mahallesi Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu yakınlarında geri manevra yaptı. Bu esnada kamyon, yurtta kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Gülüzar Tüzün'e çarptı.

Kamyonun altında kalan Tüzün, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Orhan S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastanede 9 gündür yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veren genç hemşire adayının bilincinin açılması, ailesi ve arkadaşlarını umutlandırdı.

İstanbul'da yaşayan ve kaza haberini alır almaz İzmir'e gelen Tüzün ailesi, hastaneden bir an olsun ayrılmayarak kızlarının tekrar sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Bugün mezuniyet töreni vardı

Baba Hasan Tüzün, AA muhabirine, iki çocuğundan birini hastanede görmenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kızının başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Tüzün, "Halen yoğun bakımda, ciddi hayati tehlikesi var. İnşallah Allah'ın izniyle atlatacağına inanıyorum. Kızımın en büyük hayali cerrah olmaktı. Bir kez şansını denedi olmadı ama hemşirelik bölümünü tutturduğu anda orayı tercih etti. Kızımın 11 Temmuz'da mezuniyet töreni vardı. Kendisi bölümünün dördüncüsü olarak mezun oldu. Kızımın mezuniyet törenine katılamayacağım için çok üzgünüm. Kızımı bekleyeceğim. Kızımı beklemek zorundayım." diye konuştu.

Tüzün, kızı ile kazadan bir saat önce konuştuklarını dile getirdi.

Kızının sağlık durumunu sürekli takip ettiğini ifade eden Tüzün, şunları kaydetti:

"Bilinci yerinde olduğu söylendi. Ciğerlerinde halen sönme tehlikesinin tam geçmediğini söylediler. Tedavi süreci devam ediyor. Sekiz, dokuz yerde kırığı var. Gözünde, omuriliğinde problem var. Tedavisi uzun süreceği benziyor. Rabbimden tek isteğim kızımın tekrar eski durumuna kavuşması. Gerçekten hayat dolu bir kızdı. Hayalleri vardı. Şu anda hepsi bitti, söndü. Onun yanı sıra biz de bittik, biz de söndük. Beklemedeyiz. Rabbim yardımcımız olsun."

Buca Belediyesinin kazada ihmali olduğunu savunan Tüzün, "Kızım hayat mücadelesi verirken bir gün, bir dakika dahi kızımın yanına gelip durumunu sormadılar. Hukuki açıdan mücadelemizi vereceğiz." dedi.