İzmir'de Çöp Alanında Çıkan Yangın 6 Araca Zarar Verdi

İzmir'de Çöp Alanında Çıkan Yangın 6 Araca Zarar Verdi
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Karabağlar ilçesinde çöp biriktirilen bir alanda çıkan yangında 6 araç hasar gördü. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti. Yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki yangınların tekrarı dikkat çekiyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çöp biriktirilen bir alanda çıkan yangın nedeniyle 6 araçta hasar oluştu.

Karabağlar Sanayi Sitesi 623/2 Sokak'ta çöp biriktirilen alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında alevlerin arasında kalan 6 araç zarar gördü.

Öte yandan, aynı alanda 3 gün önce de yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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