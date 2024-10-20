İzmir'de Çok Katlı Binada Yangın Çıktı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir sitenin spor salonunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda tahliye edilen kişilerle birlikte hasar incelemesi başlatıldı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adalet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin A bloğunun 6. katındaki spor salonunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Spor salonundakiler, ekiplerce tahliye edildi.
Alevlerin çevreye yayılmasını önleyen ekipler, yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı.
Binada hasara neden olan yangının sebebi araştırılıyor.