İzmir'de çocuk parkında meydana gelen cinayetin şüphelileri tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde çocuk parkında meydana gelen cinayet ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Urla ilçesinde çocuk parkında meydana gelen cinayet ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, parka konuşmaya giden gençlerin arasında çıkan tartışma sözlü atışmaya, daha sonrada kavgaya döndü. Hızını alamayan gençlerden biri, yanında getirdiği bıçağı cebinden çıkarıp bir anda Emre Heybet isimli 17 yaşındaki gencin vücuduna sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesi ile Heybet, olduğu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahaleden sonra Heybet, ambulans ile Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların çabalarına rağmen Emre Heybet, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma neticesinde 18 yaş altındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaş altındaki E.K. ve F.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR