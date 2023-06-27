İzmir'de çocuk parkı kundaklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Parktaki yangının görüntüsünü paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park'tan. Bizler, vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

KERİM UĞUR

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir çocuk parkı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Parktaki yangının görüntüsünü paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park'tan. Bizler, vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Buca'ya bağlı Yıldız Mahallesi'nde bulunan Şemsiyeli Park içerisindeki çocuk oyun alanı, bugün kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından söndürülen yangın nedeniyle oyun alanında bulunun oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

"VANDALİZME YENİLMEYECEĞİZ"

Yangın anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park'tan. Bizler, vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.