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İzmir'de Cinsel Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Temizlik Görevlisi Yeniden Gözaltında

İzmir'de Cinsel Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Temizlik Görevlisi Yeniden Gözaltında
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir ilkokulda çalışmaya başlayan temizlik görevlisi, 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İlk olarak adli kontrolle serbest bırakılan D.T., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi D.T. (18) tekrar gözaltına alındı.

Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKRAR ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayraklı İzmir

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