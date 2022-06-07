İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı - Haberler

İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı, tutuklandı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Karşıya'daki bir sokakta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sosyal medyada paylaşılan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Zanlının M.S. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Aliağa ilçesinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı. AA / Mustafa Güngör - Güncel Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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