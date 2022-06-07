İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocuklara cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıya'daki bir sokakta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu sosyal medyada paylaşılan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Zanlının M.S. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Aliağa ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title