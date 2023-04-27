İzmir'de cinayetin kamerada görüntüsü ortaya çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Volkan Süvari'nin (22), arkasından gelen ticari araçtan inen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Volkan Süvari'nin (22), arkasından gelen ticari araçtan inen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, salı günü saat 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. Volkan Süvari, yönetimindeki 34 BPV 092 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından ticari taksi durduktan sonra araçtan inen bir kişi tabancayla art arda ateş etti. Zanlı ve beraberindeki kişiler tekrar taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süvari'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taksiden inen bir kişinin Volkan Süvari'nin bulunduğu otomobiline yaklaşarak art arda ateş ettiği ardından ise olay yerine geldiği ticari taksiye binerek, beraberindeki kişilerle uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.