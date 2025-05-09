İzmir'de Cinayet Zanlısı Firari Yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde 2 kadını öldürmekten hakkında 2 kez müebbet cezası verilen firari G.S. (53), polisin düzenlediği baskınla yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Araştırmada 2019 yılında İzmir'in Çiğli ilçesinde öldürülen 2 kadın ile ilgil gerçekleştirilen yargılamada hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kezı müebbet ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.S. (53) isimli firari, saklandığı adreste yakalandı. Cinayet zanlısı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne götürülen G.S., cezaevine gönderildi.