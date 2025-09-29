İzmir'de Cinayet Şüphelisi Bıçakla Yakalandı

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada Selim Yağız'ı boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürmek suçundan aranan şüpheli B.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan B.S. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,