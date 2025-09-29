Haberler

İzmir'de Cinayet Şüphelisi Bıçakla Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Selim Yağız'ı bıçaklayarak öldüren B.S., cinayet suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada Selim Yağız'ı boyun ve karın bölgesinden çok sayıda bıçak darbesiyle öldürmek suçundan aranan şüpheli B.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan B.S. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
