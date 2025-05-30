İzmir'de Cinayet: Eşi Tutuklandı, Kızı ve Nişanlısı Serbest Bırakıldı

İzmir'de Cinayet: Eşi Tutuklandı, Kızı ve Nişanlısı Serbest Bırakıldı
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İzmir'in Konak ilçesinde Ömer Kakız, eşi Feride Kakız tarafından tabanca ile öldürüldü. Feride Kakız tutuklandı, kızı E.N.K. ve nişanlısı A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, uzun süredir süren şiddet ve psikolojik baskılar sonucu gerçekleşti.

İZMİR'in Konak ilçesinde Ömer Kakız'ın (44) tabanca ile öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden eşi Feride Kakız (40) tutuklandı. Kızı E.N.K. (18) ile onun nişanlısı A.K. (22), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak'taki evde meydana geldi. Evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Ömer Kakız'ın cansız bedenini buldu. İlk incelemede, Kakız'ın başının arkasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Kakız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Ömer Kakız'ın eşi Feride Kakız'ı cinayetten, kızı E.N.K. ve kızının nişanlısı A.K.'yi ise yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Feride Kakız'ın ifadesinde; eşinden uzun süredir şiddet gördüğünü, psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü de kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feride Kakız tutuklanırken, kızı ve onun nişanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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