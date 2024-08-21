İzmir'de çınar ağacının kırılan dalları 9 kişiyi yaraladı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde asırlık bir çınar ağacının kırılan dalları, kahvehanelerin açık alanında oturan kişilerin üzerine düştü. Olayda 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacının kırılan dalları ağacın altında oturan kişilerin üzerine düştü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soğukpınar Mahallesi'nde asırlık bir çınar ağacının dalları kırılarak kahvehanelerin açık alanında oturan vatandaşların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.