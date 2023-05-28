İzmir'de çilek hasadı seçim arasında da devam etti

Menemen'de çilek üreticileri ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti. Üreticilerin mesaisi akşam saatlerine kadar sürecek.

İzmir'de çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Menemen'de üreticiler ve tarım işçileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında tercihlerini yaptıktan sonra hasada devam etti.

Emiralem Mahallesi'ndeki okullarda oylarını kullanan çok sayıda üretici ve tarım işçisi, daha sonra çilek tarlalarına geçti.

Kendine has kokusu ve tadı dolayısıyla talep gören çilekleri toplayarak hale gönderen üreticilerin mesaisi akşam saatlerine kadar sürecek.

Çilek üreticisi Melek Özkan, AA muhabirine, 2 çocuk ve 3 torun sahibi olduğunu, 32 yıldan bu yana çilek yetiştirdiğini söyledi.

Hasadın nisan ayında başladığını, en yoğun dönemi yaşadıklarını belirten Özkan, "Normal şartlarda 06.00'da çilek toplamaya geliyoruz ama bugün seçim olduğu için saat 08.00'de oylarımızı kullandıktan sonra hasada başladık. Herkes seçime katıldı. Herkesin demokratik düşüncesine saygımız var. Gayet güzel bir seçim geçiyor. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

İlknur Eroğlu da oyunu kullandıktan sonra çilek toplamak için tarlaya geldiğini söyledi.

Çilekleri büyük bir dikkatle yetiştirdiklerini anlatan Eroğlu, "Bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsanız çileği de öyle büyütüyorsunuz. Küçük tohum dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Önce çiçekleri oluyor, sonra sarı sarı olup kızarıyorlar. Yorucu ama uğraşısı güzel oluyor." diye konuştu.